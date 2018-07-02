В Киеве ромы избили мужчину битами

В ночь на понедельник, 2 июля, в районе Русановских салов в Киеве группа ромов напала на местного жителя и избила его битами.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Не имею намерения разжигать какую-то расовую вражду, но должен сообщить, что сегодня, примерно в 03:30 ночи, представители ромской национальности совершили нападение на местного жителя на Русановских садах", - говорится в сообщении.



Мужчина возвращался из ночного магазина и, проходя мимо лагеря ромов, услышал в свой адрес фразу "нечего ходить тут ночью". После этого на него набросились с битами и нанесли несколько ударов. Мужчине удалось сбежать. "Полиция позднее лишь "зафиксировала" объяснения", - отмечается в сообщении.

Накануне в городе Берегово Закарпатской области неизвестные напали на женщину из лагеря ромов. В полицию города вечером в воскресенье, 1 июля, поступило сообщение об обнаружении вблизи железнодорожного депо девушки в обморочном состоянии с ранами на шее. Прибывшие на место до правоохранителей медики забрали 30-летнюю женщину, но спасти ее жизнь не удалось.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня во Львове произошло нападение на лагерь ромов. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере.

Полиция задержала несколько нападавших в возрасте 16-17 лет и 20-летнего организатора атаки на лагерь. Нападавшие являются членами организации "Трезвая и злая молодежь". Всем причастным к погрому лагеря грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.