Опубликованы первые видео и фотографии с места перестрелки в центре Киева (фото, видео)

В Сети опубликовали видео и фотографии происходящего сейчас на месте перестрелки кавказцев в Киеве у ресторана "Долма".

Первое видео опубликовали на канале Telegram "Киев Live", фотографиями поделился "Киев Оперативный".

На видео видно, что место инцидента оцеплено полицией. Поблизости находится несколько полицейских машин и немалое количество правоохранителей.

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Напомним, в Киеве на на пересечении улиц Тверская и Васильковская произошла перестрелка с участием кавказцев. Один из них выпустил в другого пять пуль и попытался сбежать, но был задержан. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.