Убийство подполковника полиции в Киеве: СМИ рассказали о возможном преступнике

Правоохранители задержали человека, которого объективно подозревают в убийстве в Киеве подполковника Национальной полиции Дмитрия Глушака.

Возможный убийца недавно вышел из мест лишения свободы, пишет ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Процессуально статус "подозреваемого" он получит после того, как прокуратура согласует подозрение", — отмечается в материале.

Издание добавило, что в копа стреляли из пистолета ТТ калибром 7,62 мм. По предварительным данным, правоохранитель хотела продать злоумышленнику золотую цепочку, которая имела большой вес.

"Сразу после встречи злоумышленник сел в машину на заднее сидение, и они отъехали в соседний двор под предлогом необходимости проверки подлинности драгоценного металла в изделии. После этого злоумышленник начал стрелять в полицейского — через спинку сидения сзади. Было осуществлено два выстрела", — говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что днем 5 июля в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину — тело погибшего в авто увидела прохожая. Потом выяснилось, что погибший является сотрудником Нацполиции.