СМИ рассказали, как в Виннице пьяные педагоги избили иностранца и его сына

В Виннице двое пьяных мужчин, которые являются педагогами, избили гостей из Объединенных Арабских Эмиратов — Фераса Аль Хурани и его несовершеннолетнего сына.

Пострадавшие попали в больницу, нападавшие задержаны, пишет ТСН со ссылкой на слова иностранцев и данные правоохранителей.

"У меня нос сломан, зубы, мозговая травма — голова болит. Били по спине, по руке", — рассказал потерпевший мужчина.

Издание выяснило, что Аль Хурани приехал из Эмиратов несколько дней назад вместе с женой-украинкой и своими тремя детьми. Инцидент произошел, когда отец с сыновьями направлялись в фаст-фуд.

"Эти двое вышли, что-то им не понравилось то, что ребенок сидит на земле, начали трехэтажным матом ругать ребенка", — рассказала жена пострадавшего Елена Полякова.

На мужчину набросились якобы потому, что он вступился за ребенка, старший сын молил прохожих о помощи, но тщетно. "И вот когда человек лежал без сознания на асфальте, ребенок подошел и наклонился над ним. За что ребенок и получил", — отметила женщина и добавила, что у мальчика сотрясение мозга.

"Нападавших задержали на месте. На допросе мужчины заявили, что нигде не работают, но следователи выяснили, что оба — педагоги. Один преподает иностранный язык в средней школе, второй работал в спортивной школе", — говорится в материале.

Преподаватель иностранного языка заявил, что на самом деле является пострадавшим. По его словам, детей иностранца он не трогал, а отца их бить не собирался.

"Сделал замечание мой товарищ за курение в неположенном месте. Он не отреагировал. Далее я попытался выбить сигарету ему неудачно, он перешел в атаку — бросок, я падаю на асфальт. Я нанес несколько ударов, он не давал уйти", — утверждал собеседник.

В городском департаменте образования после нападения начали служебное расследование. В полиции по факту случившегося начато производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее СМИ сообщали, что 19 января в центре Киева — на Трехсвятительской улице — неизвестные избили туриста из Великобритании, молодого хипстера Лиама. Узнать больше об инциденте можно здесь.