Под Одессой пьяный подросток устроил погром на кладбище: фото

В поселке Сурово Измаильского района Одесской области 13-летний мальчик в нетрезвом состоянии разгромил надгробья могил на местном кладбище.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области, группа подростков от 11 до 13 лет днем употребляла спиртные напитки, а вечером они отправились купаться на оросительный канал.

Отмечается, что по дороге 13-летний юноша поссорился с девушкой, когда они проходили мимо кладбища. Парень решил продемонстрировать свой гнев и сломал 54 креста.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК, подростку инкриминируют надругательство над могилой. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Немирове Винницкой области двое мужчин в поисках золотых драгоценностей выкапывали человеческие останки, складывали их в мешки и собирались вывезти домой, чтобы там тщательно перебрать.