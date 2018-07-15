В США парализованный инвалид ударил электрошокером отказавшуюся от секса с ним стриптизершу

Житель штата Джорджия (США) 31-летний Джонни Томпсон, с диагностированным параличом ног, вызвал к себе домой исполнительницу эротических танцев, а затем нанес несколько ударов электрошокером, когда та отказалась заняться с ним сексом.

Соответствующее сообщение опубликовали в воскресенье, 15 июля, журналисты телеканала KRMG. Согласно предварительной версии событий, Томпсон пригрозил девушке пистолетом и приказал пройти в комнату, оснащенную камерами. Затем мужчина потребовал от стриптизерши полностью раздеться и связал ее ноги веревкой. Девушка попыталась оказать сопротивление. Тогда Томпсон начал бить ее в груди электрошокером. Женщине все же удалось освободиться и совершить побег через окно. Затем она обратилась в полицию. Томпсона арестовали за попытку незаконно лишить человека и атаку с отягчающими обстоятельствами.

Во время допроса мужчина вины за собой не признал, утверждая, что сам подвергся атаке со стороны стриптиза. Вскоре с аналогичными обвинениями в отношении Томпсона в полицию обратилась другая стриптизерша. По ее словам, мужчина пытался склонить к ее сексу силовыми методами весной нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России родители поздравили сына танцев стриптизерши.