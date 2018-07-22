В Виннице полицейские грубо нарушили правила и угодили в ДТП

В Виннице полицейский патруль на автомобиле спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали сотрудник полиции и женщина из второй машины.

Авария случилась перед светофором возле заправки ОККО по улице Хмельницкое шоссе - именно там столкнулись полицейская Hyundai Sonata и легковой автомобиль KIA, передает местное издание 20minut.ua.

"В авто патрульной полиции ехали два человека. В автомобиле KIA тоже ехали два человека. Пострадал патрульный, который сидел на пассажирском сиденье. Инспектор получил телесные повреждения. Его доставили в больницу", — сообщила представитель областной полиции Анна Олейник.

В результате ДТП также пострадала пассажирка автомобиля KIA, но в ее случае обошлось без госпитализации - помощь женщине оказали на месте.

Очевидцы сообщили, что ДТП спровоцировала машина полиции.

"Полицейское авто неслось на красный свет светофора", — сообщил очевидец Николай.

В сети также появилось видео момента столкновения, на котором видно, как во время разворота патрульных на перекрестке в машину врезается KIA.

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