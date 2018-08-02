Нападение с кислотой в Херсоне: опубликован фоторобот злоумышленника и фото пострадавшей активистки

Составлен фоторобот злоумышленника, который облил серной кислотой сотрудницу горсовета Херсона и известную активистку Екатерину Гандзюк.

По словам журналиста Сергея Никитенко, журналисты, активисты, юристы ведут собственное расследование по делу нападения на Гандзюк.

Он отметил в Facebook, что злоумышленник как минимум несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон Херсона.

Никитенко также рассказал, что друзья Гандзюк готовы выплатить 100 тысяч гривень тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать злоумышленника.

В свою очередь юрист Маси Найем в своем Facebook опубликовал фото Гандзюк, которая находится в больнице.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой.

Позже активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры, требуя расследовать покушение на Гандзюк.