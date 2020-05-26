УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Криминал

Разбой, насилие и пытки: ГБР отправляет под суд еще двоих полицейских

26 мая 2020, 19:25

В Черкассах намерены судить двух полицейских за разбой и пытки.

полицейские
Полицейским грозит до 10 лет лишения свободы / ДБР

ГБР отправило в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников правоохранительных органов, которые в прошлом году незаконно задержали мужчину в Черкассах и пытались выбить из него деньги, чтобы закрыть незаконно открытое уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как установило следствие, в сентябре 2019 года года полицейские задержали мужчину, который якобы совершил криминальное правонарушение. Завладев имуществом потерпевшего, они надели на гражданина наручники и отвезли его на кладбище. Там его били и требовали взятку, чтобы уголовное дело было закрыто.

Полицейских обвиняют в групповом разбое по предварительному сговору, превышении власти или служебных полномочий, применении насилия и требовании взятки. Им грозит ответственность по статье 368 Уголовного кодекса Украины.

Если вина правоохранителей будет доказана, их отправят за решетку на срок от 5 до 10 лет.

Ранее Голосеевский суд арестовал двух полицейских из Кагарлыка Киевской области, которых обвиняют в избиении и изнасиловании девушки, а также применении физического насилия по отношению к мужчине. Экс-глава СКП Николай Кузив своей вины не признает.

Его коллега Сергей Сулима также отказывается признавать обвинения в свою сторону.

криминал полиция Черкассы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:05
Модные стрижки на средние волосы 2020 – стильные прически на лето: фото
20:02
#Провінція - Jerry Heil написала сатирическую песню Видео
20:02
Когда украинцы смогут полететь в Турцию: названа дата
20:01
Стефанчук назвал главные условия для всеукраинского референдума
19:53
Укрзализныця уволила топ-чиновника после появления в Сети видео с избиением женщины Видео
19:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: прибыльное увлечение и успех в работе Видео
19:29
Украине грозит дефицит сахара: названа главная причина
19:26
Порошенко снова показал, что закон ему не писан мнение
19:25
Разбой, насилие и пытки: ГБР отправляет под суд еще двоих полицейских
19:18
Apple открывает представительство в Украине
18:53
День Киева-2020 состоится в необычном формате - программа
18:51
"Появится предсмертная записка": дело Давыденко спустят на тормоза - эксперт Видео
18:40
Звезда Сватов не может найти работу из-за сериала
18:33
Аналитик предсказал усиление агрессии РФ из-за дефицита воды в Крыму
18:28
Изнасилование в Кагарлыке: суд взял под стражу второго полицейского – фото и видео
18:19
В Черниговской области похоронили нардепа Давыденко Видео
17:55
Не признает своей вины: суд арестовал полицейского-насильника из Кагарлыка – фото
17:53
Как защитить конфиденциальную информацию от хакеров: советы специалистов по кибербезопасности
17:41
В Украину после пандемии возвращается большой футбол
17:33
Грачевский раскритиковал дочь Успенского за "отца-тирана"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять