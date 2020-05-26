Разбой, насилие и пытки: ГБР отправляет под суд еще двоих полицейских

Полицейским грозит до 10 лет лишения свободы / ДБР

ГБР отправило в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников правоохранительных органов, которые в прошлом году незаконно задержали мужчину в Черкассах и пытались выбить из него деньги, чтобы закрыть незаконно открытое уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как установило следствие, в сентябре 2019 года года полицейские задержали мужчину, который якобы совершил криминальное правонарушение. Завладев имуществом потерпевшего, они надели на гражданина наручники и отвезли его на кладбище. Там его били и требовали взятку, чтобы уголовное дело было закрыто.

Полицейских обвиняют в групповом разбое по предварительному сговору, превышении власти или служебных полномочий, применении насилия и требовании взятки. Им грозит ответственность по статье 368 Уголовного кодекса Украины.

Если вина правоохранителей будет доказана, их отправят за решетку на срок от 5 до 10 лет.

Ранее Голосеевский суд арестовал двух полицейских из Кагарлыка Киевской области, которых обвиняют в избиении и изнасиловании девушки, а также применении физического насилия по отношению к мужчине. Экс-глава СКП Николай Кузив своей вины не признает.

Его коллега Сергей Сулима также отказывается признавать обвинения в свою сторону.