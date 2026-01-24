Откуда берется запах в квартире и как убрать его навсегда: лайфхаки для уборки

Вы узнаете:
- Что может провоцировать появление неприятных запахов в квартире
- Как избавить от неприятного аромата в холодильнике, ванной комнате, на коврах и диванах
- Как бороться с затхлым запахов дома
Каждый из нас привыкает к запаху своего дома. Мы можем не замечать, что диван пахнет собакой, кухня - приготовленной пищей, а полотенца - сыростью. Но гость, попавший в наше жилище, сразу же его почувствует. Ароматизированные свечи или освежители для дома могут замаскировать неприятные запахи дома, но не устраняют его источник. Как вывести неприятные запахи из квартиры - разобрался Главред.
Запах в квартире - как убрать
Затхлый запах готовки, пригоревшей еды или жира.
Основной способ устранения кухонных запахов — профилактический. Убедитесь, что на вашей кухне хорошая вентиляция и циркуляция воздуха, особенно во время приготовления пищи, пишет Wirecutter.
Если у вас есть вытяжка или микроволновая печь с вентилятором, обязательно включайте их во время готовки, но если их нет, можно использовать оконный вентилятор , который обеспечит циркуляцию воздуха.
Если запах готовки и жира сохраняется, возможно, стоит тщательно протереть всю кухню, уделяя особое внимание вытяжке.
Запах на коврах, шторах или обивке мебели.
Если ковры, шторы или чехлы для диванов можно стирать в стиральной машине, постирайте их в холодной воде с использованием хорошего стирального порошка, содержащего ферменты, нейтрализующие запахи, и повторите процедуру, если запахи не исчезнут.
Для любых ковровых покрытий и мягкой мебели, которые нельзя стирать в стиральной машине, вертикальный пылесос для ковров или портативный пылесос для мягкой мебели станет незаменимым дополнением к вашему арсеналу средств для уборки.
Ковры также можно тщательно вымыть на улице с помощью садового шланга и тщательной чистки щеткой.
Запах гнилой пищи.
В следующий раз, когда будете выносить мусор, проверьте дно мусорного ведра. Если вы увидите там какое-нибудь непонятное скопление липкой массы, это может быть причиной неприятного запаха в вашем доме.
К счастью, чистить мусорное ведро — это простая, хотя и не очень приятная, задача. И, конечно же, лучший способ предотвратить появление неприятного запаха из мусорного ведра — это часто выносить мусор и каждый раз протирать ведро раствором уксуса, универсальным чистящим средством или дезинфицирующим раствором.
Неприятный запах в холодильнике.
Иногда прогорклый продукт может пролежать в холодильнике несколько дней до того, как вы его заметите. Чтобы избавиться от неприятного запах, потребуется полная чистка холодильника.
Запах из раковины.
В кухонной раковине и сливе может скапливаться множество вредных бактерий. Накопление остатков пищи, жира и бактерий приводит к неприятным запахам и даже появлению канализационных мух, поэтому в ваших интересах регулярно чистить и прочищать кухонный слив.
Запах домашних животных.
Люди любят своих питомцев и даже наслаждаются их запахом, но шерсть и перхоть могут скапливаться в щелях и углах дома, что приводит к неприятному запаху.
Поскольку пыль представляет собой довольно отвратительную смесь отмерших клеток кожи, волос и шерсти, пылевых клещей, бактерий и множества других неприятных веществ, она может удерживать запахи и способствовать появлению затхлого запаха в доме.
Первая линия защиты от неприятных запахов — это регулярная уборка всего дома пылесосом, от пола до потолка. Однако вы можете упростить задачу, используя пылесос, который подсвечивает пыль и волосы на твердых полах, или настроив робот-пылесос на расписание уборки, чтобы он всегда собирал волосы и перхоть в фоновом режиме.
Если вам нужна максимально эффективная уборка, то вертикальный или контейнерный пылесос — лучший выбор для глубокой очистки.
Также следует регулярно протирать плинтусы, жалюзи, полки и любые другие места в доме, где скапливается пыль. Для этой цели отлично подходят влажные салфетки из микрофибры, которые превосходно собирают и задерживают пыль.
Засохшая моча домашних животных.
Избавиться от запаха мочи особенно сложно. Но это не невозможно, если у вас есть подходящие средства.
Если вы боретесь с запахом мочи на ковре или ковровом покрытии, вы можете поручить эту работу профессионалам или попробовать почистить ковер самостоятельно с помощью вертикального пылесоса. Загрузите в пылесос ферментное чистящее средство, которое может расщепить вызывающие запах кристаллы мочевой кислоты.
Вы также можете вынести ковер на улицу и тщательно вымыть его щеткой, средством для мытья посуды и садовым шлангом.
Если ваш ковер можно стирать в стиральной машине, то подойдет режим интенсивной стирки с использованием высококачественного стирального порошка, содержащего ферменты, нейтрализующие запахи. Возможно, процедуру придется повторять несколько раз, пока запахи не исчезнут.
Для чистки диванов и другой мягкой мебели можно использовать портативное средство для чистки обивки или постирать чехлы в стиральной машине в соответствии с инструкциями производителя.
Затхлый и плесневый запах в ванной.
Наиболее вероятная причина появления запаха плесени в ванной комнате — это банные полотенца, халаты, коврики, на которых появляется плесень до того, как они успевают полностью высохнуть. Запах плесени особенно трудно удалить, однако качественное моющее средство и ложка буры в горячей воде творят чудеса с полотенцами.
Чтобы предотвратить появление плесени, убедитесь, что ваши полотенца и банные принадлежности хорошо проветриваются со всех сторон и сразу же постирайте их, как только почувствуете затхлый запах.
Запах в стиральной машине.
Может показаться нелогичным, что стиральная машина, постоянно наполненная мылом и водой, загрязняется, но поскольку она удаляет всю грязь с вашего белья, налет может накапливаться быстрее, чем вы думаете. А если вы когда-нибудь оставляли дверцу стиральной машины закрытой на длительное время, то вы знаете, насколько сильно она может вонять.
Горячий цикл дезинфекции и таблетка для очистки стиральной машины должны справиться с основной задачей, но не забудьте также протереть всю машину целиком (уплотнители, дозаторы моющего средства, внешнюю поверхность и барабан).
Затхлый запах во всей квартире.
Если вы когда-либо использовали слова „затхлый", „душный", „сырой", „заплесневелый" для описания воздуха в вашем доме, то, возможно, в помещении повышена влажность. В этом случае осушитель воздуха может принести облегчение.
Также можно попробовать решить проблему влажности другими способами, такими как повышение герметичности вашего дома, установка оконного кондиционера или приобретение центральной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, прежде чем прибегать к осушителю воздуха.
Запах вещей с барахолок и секонд-хэнда.
Заядлые любители барахолок, завсегдатаи распродаж и антиквары знают: старые вещи имеют свойство пахнуть. Эти затхлые запахи, напоминающие запахи из сарая, наиболее распространены у таких предметов, как книги, деревянная мебель, ткани и обивка, которые изготовлены из пористых материалов, удерживающих запахи.
Любые предметы, которые можно мыть в посудомоечной или стиральной машине, стоит постирать или вымыть с использованием ферментного моющего средства — оно эффективно устраняет большинство запахов.
Для вещей, которые нельзя погружать в воду, остаются менее сложные, но все же полезные методы. Обложки и страницы книг можно протереть микрофибровой тканью, а плотно скрепленные страницы у корешка можно очистить от мусора мягкой щеткой.
Чтобы избавиться от запаха плесени или грибка, можно запечатать книгу в герметичный пакет и оставить ее в морозильной камере на 72 часа. После того, как вы достанете ее из морозильной камеры, оставьте ее в пакете еще на 24 часа, чтобы предотвратить образование конденсата.
Деревянные изделия с затхлым запахом сложно обрабатывать, и часто лучшим решением является шлифовка и повторное покрытие лаком, что может устранить верхний слой запаха и задержать более глубокие источники под защитным слоем. Если вы не готовы к реставрации, вы также можете попробовать оставить миску с пищевой содой внутри или рядом с изделием на несколько дней, чтобы она впитала запах. Вместо соды можно использовать наполнитель для кошачьего туалета.
Стойкий запах тела может оставаться на ткани.
На запах человеческого тела влияет множество факторов, таких как генетика, заболевания, употребление алкоголя и курение, но ноненальный запах — это тип запаха тела, имеющий характерный жирный, травянистый или затхлый оттенок, который может усиливаться с возрастом.
Вещество, вызывающее неприятный запах (в частности, 2-ноненаль), может оставаться на одежде и обивке мебели. Лучший способ борьбы с этими запахами в доме — регулярная стирка тканей с использованием ферментного стирального порошка, который эффективно удаляет эти органические вещества, вызывающие запах, или использование портативного средства для чистки обивки, если вы не можете постирать вещи в стиральной машине.
Пластиковый, химический запах.
Многие предметы в доме могут источать неприятные запахи пластика, винила или неустановленных химических веществ. Летучие органические соединения довольно быстро испаряются, и лучший способ избавиться от запахов — дать продукту полностью проветриться в течение как минимум 24 часов или до полного исчезновения запаха.
Обеспечьте хорошую вентиляцию вокруг предмета, открыв окна и включив вентиляторы, и если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть респираторные заболевания, постарайтесь держаться подальше от этого места или предмета, пока он полностью не проветрится.
Ранее Главред писал, как эффективно и недорого избавиться от запаха из вещей из секонд-хенда. Поможет простой раствор, который позволяет нейтрализовать даже стойкий запах химии.
Также мы писали о шести способах, которые помогут избавиться от неприятного запаха в тапочках.
О ресурсе: Wirecutter
Wirecutter — это популярный сервис с обзорами и рекомендациями по потребительским товарам, который принадлежит The New York Times.
Сайт специализируется на том, чтобы помочь людям выбрать лучшие продукты в разных категориях: от бытовой техники и электроники до товаров для дома, кухни, спорта и путешествий.
Редакция Wirecutter проводит практические испытания, сравнивает десятки моделей и рекомендует только самые надежные и эффективные. Обзоры создаются на основе реального тестирования, анализа характеристик и сравнений лучших вариантов в своём классе.
The New York Times приобрёл Wirecutter в 2016 году, и с тех пор он входит в медийную экосистему NYT.
Обзоры Wirecutter публикуются на отдельном сайте, но могут также появляться в NYT и использоваться в других проектах газеты.
