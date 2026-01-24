Откуда берется запах в квартире и как убрать его навсегда: лайфхаки для уборки

Освежители для дома могут замаскировать неприятные запахи дома, но не устраняют его источник. Что с этим делать?

https://glavred.info/dim/otkuda-beretsya-zapah-v-kvartire-i-kak-ubrat-ego-navsegda-layfhaki-dlya-uborki-10735010.html Ссылка скопирована

Как избавиться от неприятного запаха в доме: основные причины и решения / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Что может провоцировать появление неприятных запахов в квартире

Как избавить от неприятного аромата в холодильнике, ванной комнате, на коврах и диванах

Как бороться с затхлым запахов дома

Каждый из нас привыкает к запаху своего дома. Мы можем не замечать, что диван пахнет собакой, кухня - приготовленной пищей, а полотенца - сыростью. Но гость, попавший в наше жилище, сразу же его почувствует. Ароматизированные свечи или освежители для дома могут замаскировать неприятные запахи дома, но не устраняют его источник. Как вывести неприятные запахи из квартиры - разобрался Главред.

Если вам интересно, как быстро избавиться от неприятных запахов на одежде, читайте материал: Как быстро освежить одежду без стирки: 8 простых советов, которые уберут все без исключения запахи.

видео дня

Запах в квартире - как убрать

Затхлый запах готовки, пригоревшей еды или жира.

Основной способ устранения кухонных запахов — профилактический. Убедитесь, что на вашей кухне хорошая вентиляция и циркуляция воздуха, особенно во время приготовления пищи, пишет Wirecutter.

Если у вас есть вытяжка или микроволновая печь с вентилятором, обязательно включайте их во время готовки, но если их нет, можно использовать оконный вентилятор , который обеспечит циркуляцию воздуха.

Если запах готовки и жира сохраняется, возможно, стоит тщательно протереть всю кухню, уделяя особое внимание вытяжке.

Запах на коврах, шторах или обивке мебели.

Если ковры, шторы или чехлы для диванов можно стирать в стиральной машине, постирайте их в холодной воде с использованием хорошего стирального порошка, содержащего ферменты, нейтрализующие запахи, и повторите процедуру, если запахи не исчезнут.

Для любых ковровых покрытий и мягкой мебели, которые нельзя стирать в стиральной машине, вертикальный пылесос для ковров или портативный пылесос для мягкой мебели станет незаменимым дополнением к вашему арсеналу средств для уборки.

Ковры также можно тщательно вымыть на улице с помощью садового шланга и тщательной чистки щеткой.

Запах гнилой пищи.

В следующий раз, когда будете выносить мусор, проверьте дно мусорного ведра. Если вы увидите там какое-нибудь непонятное скопление липкой массы, это может быть причиной неприятного запаха в вашем доме.

К счастью, чистить мусорное ведро — это простая, хотя и не очень приятная, задача. И, конечно же, лучший способ предотвратить появление неприятного запаха из мусорного ведра — это часто выносить мусор и каждый раз протирать ведро раствором уксуса, универсальным чистящим средством или дезинфицирующим раствором.

Неприятный запах в холодильнике.

Иногда прогорклый продукт может пролежать в холодильнике несколько дней до того, как вы его заметите. Чтобы избавиться от неприятного запах, потребуется полная чистка холодильника.

Как отмыть холодильник внутри / Инфографика: Главред

Запах из раковины.

В кухонной раковине и сливе может скапливаться множество вредных бактерий. Накопление остатков пищи, жира и бактерий приводит к неприятным запахам и даже появлению канализационных мух, поэтому в ваших интересах регулярно чистить и прочищать кухонный слив.

Запах домашних животных.

Люди любят своих питомцев и даже наслаждаются их запахом, но шерсть и перхоть могут скапливаться в щелях и углах дома, что приводит к неприятному запаху.

Поскольку пыль представляет собой довольно отвратительную смесь отмерших клеток кожи, волос и шерсти, пылевых клещей, бактерий и множества других неприятных веществ, она может удерживать запахи и способствовать появлению затхлого запаха в доме.

Первая линия защиты от неприятных запахов — это регулярная уборка всего дома пылесосом, от пола до потолка. Однако вы можете упростить задачу, используя пылесос, который подсвечивает пыль и волосы на твердых полах, или настроив робот-пылесос на расписание уборки, чтобы он всегда собирал волосы и перхоть в фоновом режиме.

Если вам нужна максимально эффективная уборка, то вертикальный или контейнерный пылесос — лучший выбор для глубокой очистки.

Также следует регулярно протирать плинтусы, жалюзи, полки и любые другие места в доме, где скапливается пыль. Для этой цели отлично подходят влажные салфетки из микрофибры, которые превосходно собирают и задерживают пыль.

Засохшая моча домашних животных.

Избавиться от запаха мочи особенно сложно. Но это не невозможно, если у вас есть подходящие средства.

Если вы боретесь с запахом мочи на ковре или ковровом покрытии, вы можете поручить эту работу профессионалам или попробовать почистить ковер самостоятельно с помощью вертикального пылесоса. Загрузите в пылесос ферментное чистящее средство, которое может расщепить вызывающие запах кристаллы мочевой кислоты.

Вы также можете вынести ковер на улицу и тщательно вымыть его щеткой, средством для мытья посуды и садовым шлангом.

Если ваш ковер можно стирать в стиральной машине, то подойдет режим интенсивной стирки с использованием высококачественного стирального порошка, содержащего ферменты, нейтрализующие запахи. Возможно, процедуру придется повторять несколько раз, пока запахи не исчезнут.

Для чистки диванов и другой мягкой мебели можно использовать портативное средство для чистки обивки или постирать чехлы в стиральной машине в соответствии с инструкциями производителя.

Затхлый и плесневый запах в ванной.

Наиболее вероятная причина появления запаха плесени в ванной комнате — это банные полотенца, халаты, коврики, на которых появляется плесень до того, как они успевают полностью высохнуть. Запах плесени особенно трудно удалить, однако качественное моющее средство и ложка буры в горячей воде творят чудеса с полотенцами.

Чтобы предотвратить появление плесени, убедитесь, что ваши полотенца и банные принадлежности хорошо проветриваются со всех сторон и сразу же постирайте их, как только почувствуете затхлый запах.

Запах в стиральной машине.

Может показаться нелогичным, что стиральная машина, постоянно наполненная мылом и водой, загрязняется, но поскольку она удаляет всю грязь с вашего белья, налет может накапливаться быстрее, чем вы думаете. А если вы когда-нибудь оставляли дверцу стиральной машины закрытой на длительное время, то вы знаете, насколько сильно она может вонять.

Горячий цикл дезинфекции и таблетка для очистки стиральной машины должны справиться с основной задачей, но не забудьте также протереть всю машину целиком (уплотнители, дозаторы моющего средства, внешнюю поверхность и барабан).

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

Затхлый запах во всей квартире.

Если вы когда-либо использовали слова „затхлый", „душный", „сырой", „заплесневелый" для описания воздуха в вашем доме, то, возможно, в помещении повышена влажность. В этом случае осушитель воздуха может принести облегчение.

Также можно попробовать решить проблему влажности другими способами, такими как повышение герметичности вашего дома, установка оконного кондиционера или приобретение центральной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, прежде чем прибегать к осушителю воздуха.

Запах вещей с барахолок и секонд-хэнда.

Заядлые любители барахолок, завсегдатаи распродаж и антиквары знают: старые вещи имеют свойство пахнуть. Эти затхлые запахи, напоминающие запахи из сарая, наиболее распространены у таких предметов, как книги, деревянная мебель, ткани и обивка, которые изготовлены из пористых материалов, удерживающих запахи.

Любые предметы, которые можно мыть в посудомоечной или стиральной машине, стоит постирать или вымыть с использованием ферментного моющего средства — оно эффективно устраняет большинство запахов.

Для вещей, которые нельзя погружать в воду, остаются менее сложные, но все же полезные методы. Обложки и страницы книг можно протереть микрофибровой тканью, а плотно скрепленные страницы у корешка можно очистить от мусора мягкой щеткой.

Чтобы избавиться от запаха плесени или грибка, можно запечатать книгу в герметичный пакет и оставить ее в морозильной камере на 72 часа. После того, как вы достанете ее из морозильной камеры, оставьте ее в пакете еще на 24 часа, чтобы предотвратить образование конденсата.

Деревянные изделия с затхлым запахом сложно обрабатывать, и часто лучшим решением является шлифовка и повторное покрытие лаком, что может устранить верхний слой запаха и задержать более глубокие источники под защитным слоем. Если вы не готовы к реставрации, вы также можете попробовать оставить миску с пищевой содой внутри или рядом с изделием на несколько дней, чтобы она впитала запах. Вместо соды можно использовать наполнитель для кошачьего туалета.

Как улучшить запах в доме / Инфорграфика: Главред

Стойкий запах тела может оставаться на ткани.

На запах человеческого тела влияет множество факторов, таких как генетика, заболевания, употребление алкоголя и курение, но ноненальный запах — это тип запаха тела, имеющий характерный жирный, травянистый или затхлый оттенок, который может усиливаться с возрастом.

Вещество, вызывающее неприятный запах (в частности, 2-ноненаль), может оставаться на одежде и обивке мебели. Лучший способ борьбы с этими запахами в доме — регулярная стирка тканей с использованием ферментного стирального порошка, который эффективно удаляет эти органические вещества, вызывающие запах, или использование портативного средства для чистки обивки, если вы не можете постирать вещи в стиральной машине.

Пластиковый, химический запах.

Многие предметы в доме могут источать неприятные запахи пластика, винила или неустановленных химических веществ. Летучие органические соединения довольно быстро испаряются, и лучший способ избавиться от запахов — дать продукту полностью проветриться в течение как минимум 24 часов или до полного исчезновения запаха.

Обеспечьте хорошую вентиляцию вокруг предмета, открыв окна и включив вентиляторы, и если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть респираторные заболевания, постарайтесь держаться подальше от этого места или предмета, пока он полностью не проветрится.

Ранее Главред писал, как эффективно и недорого избавиться от запаха из вещей из секонд-хенда. Поможет простой раствор, который позволяет нейтрализовать даже стойкий запах химии.

Также мы писали о шести способах, которые помогут избавиться от неприятного запаха в тапочках.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Wirecutter Wirecutter — это популярный сервис с обзорами и рекомендациями по потребительским товарам, который принадлежит The New York Times. Сайт специализируется на том, чтобы помочь людям выбрать лучшие продукты в разных категориях: от бытовой техники и электроники до товаров для дома, кухни, спорта и путешествий. Редакция Wirecutter проводит практические испытания, сравнивает десятки моделей и рекомендует только самые надежные и эффективные. Обзоры создаются на основе реального тестирования, анализа характеристик и сравнений лучших вариантов в своём классе. The New York Times приобрёл Wirecutter в 2016 году, и с тех пор он входит в медийную экосистему NYT. Обзоры Wirecutter публикуются на отдельном сайте, но могут также появляться в NYT и использоваться в других проектах газеты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред