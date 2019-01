Лаура Перголицци / https://www.instagram.com/iamlpofficial/

Дата рождения: 18 марта 1981 года, Лонг-Айленд, США.

Детство и образование

Родилась Лаура Перголицци В Лонг-Айленде в семье эмигрантов из Италии, мать - неаполитанка, отец - наполовину сицилиец, наполовину ирландец. Ее бабушка и дедушка по материнской линии в свое время эмигрировали в штат Нью-Йорк из Неаполя и Палермо.

Окончила школу имени Уолта Уитмена (Walt Whitman High School) в 1996 году и переехала в Нью-Йорк.

Лаура сама научилась играть на губной гармошке и укулеле.

В раннем возрасте потеряла мать, но отец решил поддержать ее, и отправил в Нью-Йорк покорять мегаполис.

Творческая деятельность

Псевдоним

Лауру впервые назвали LP - инициалами ее имени и фамилии, ее друзья в летнем лагере. Позже, когда девушка работала еще в юном возрасте официанткой в одном из ресторанов Нью-Йорка, там уже была ее коллега по имени Лаура. И чтобы их не путать, за артисткой закрепилось LP.

К тому же, по признанию самой знаменитости, родное имя ей не совсем нравился - мол, какая она Лаура?

Начало карьеры

В возрасте 17 лет в 1998 году Лауру заметил музыкант и менеджер группы Cracker Дэвид Лоури, и пригласил ее петь в дуэте Lionfish.

Кроме того, LP сотрудничала с коллективом The Plan и недолгое время выступала в группе Cracker.

Лаура Перголицци в молодости / https://www.instagram.com/iamlpofficial/

В 2001 году LP выпустила свой первый альбом Heart-Shaped Scar.

Спустя три года - в 2004 певица выпустила второй альбом Suburban Sprawl & Alcohol, записанный с Линдой Перри, одной из участниц 4 NonBlondes.

Признание

В 2010 году она переехала в Лос-Анджелес, чтобы развить свою карьеру как автора песен и, в конечном итоге, музыканта-исполнителя.

Свой первый прорыв как автор она совершила написав в соавторстве для Рианны песню Cheers (Drink to That), которая вышла 12 ноября 2010 на пятом альбоме Рианны Loud на лейбле Def Jam Recordings.

Также Лаура написала песню для Кристины Агилеры Beautiful People. По словам LP, эта запись проводилась в доме Николь Шерзингер.

Кроме того, Лаура писала песни и для групп Backstreet Boys, The Veronicas и певиц Шер, Риты Оры, Эллы Хендерсон и других.

В 2012 году она стала первой женщиной, избранной Martin Guitar Ambassador.

В мае 2012 была избрана исполнителем недели (Artist of the Week) журналом Vogue.

Третий альбом певицы Forever for Now вышел в июне 2014 года.

Творческий прорыв

В сентябре 2015 года вышел первый сингл с четвертого студийного альбома Lost on you — песня Muddy Waters.

В ноябре вышел второй сингл Lost on You, который стал настоящим прорывом и принес ей мировую известность.

Европа познакомилась с LP только с выходом песни Lost on you, хотя популярность в Америке пришла к ней уже в 2012 году, после выхода Into The Wild.

Кроме вокальных данных, LP отличается также и еще одним фирменным знаком — художественным свистом, которым она владеет не менее мастерски.

В декабре 2018 года певица представила новый альбом Heart to Mouth. В карьере знаменитости — это пятый релиз, однако, Heart to Mouth оказался первым альбомом в статусе поп-звезды.

Название альбома певица обьяснила тем, что, когда она сочиняет текст и мелодию, ее сердце напрямую соединяется со ртом.

В альбом входит 12 композиций, написанных в стиле поп-рок с добавлением электроники.

Личная жизнь

Что касается сексуальной ориентации Лауры, то она открыто сообщает, что лесбиянка. По ее словам, отец не отверг ее, а вот маме она не успела рассказать.

"Моя мама умерла прежде, чем узнала, что я лесбиянка, а папа долгое время думал, что это всего лишь подростковое увлечение и лишь недавно понял, что это не так. Но в любом случае, я никогда не получала от родителей критики и негатива в свой адрес. Не получаю и сейчас"

Известные песни Lost on You и Other People, которые принесли Лауре славу, были написаны после расставания с актрисой и моделью Тэмзин Браун.

Лаура Перголицци долгое время встречалась с Тэмзин Браун / https://www.instagram.com/iamlpofficial/?hl=ru

С 2015 года по настоящее время живет в Лос-Анджелесе с певицей Лорен Рут Уорд. В 2017 году Лорен сделала Лауре предложение в самом романтическом городе мира - Париже. LP ответила согласием, и в соцсетях сообщила, что они вскоре поженятся.

Также пара завела собаку темно-коричневого брюссельского грифона по кличке Орсон Джонни Валентин, и даже создали ей аккаунт в Instagram.

Лаура Перголицци со своей собакой / https://www.instagram.com/Everythingisorson/

Внешность и стиль

Артистку не смущает ее схожесть с мужчиной - хотя, из-за этого она в душевой аквапарков и подобных заведений, не раз попадала в неприятные ситуации. Многие женщины требовали ее уйти с душевой, ведь принимали за парня.

Кроме того, Лаура не носит макияж в обычной жизни, во время сьемок позволяет наносить на себя только тон и пудру.

Также неотьемлемым аксессуаром образа Лауры являются солнцезащитные очки.

Еще один неизменный атрибут стиля певицы - сережка в виде маленького крестика. Его Лауре подарил друг, которому она досталась во время сьемок видео с Мадонной. И вот с 15 лет знаменитость с этим украшением ни на миг не расстается.

Татуировки

У Лауры на теле минимум 8 татуировок, особенно она любит тату на груди в виде парусника - это морская татуировка, она символизирует движение, путешествие, преодоление.

Лаура Перголицци обладает около 10 тату / https://www.instagram.com/iamlpofficial/?hl=ru