Эксперт обратил внимание на совпадение долга "Киевэнерго" с премиями в "Нафтогазе"

Андрей Коболев и Юрий Витренко / УНИАН

Штраф, который компания "Киевэнерго" задолжала "Нафтогазу" за поставленное топливо (1,2 млрд грн), сопоставим с размером премии, которую сотрудникам НАК выписали за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Такое предположение сделал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в интервью "Апострофу".

В конце мая стало известно, что "Нафтогаз" выплатит своим сотрудникам премию в связи с победой в Стокгольмском арбитраже в споре с "Газпромом". Сумма выплатит должна составить $46,3 млн (1 процент от суммы выигрыша в суде).

Сумма в 1,2 млрд грн приблизительно равна $44 млн по текущему курсу.

Пока сотрудники НАК получили $ 21 млн. Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил $ 7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $ 6 млн. "Остальная часть премии, приблизительно $ 25 млн, она будет выплачена после того, как будут получены деньги от "Газпрома", - пояснил Витренко.