Украинцы создали первый в мире автобус-внедорожник, опубликовано видео

Автобус-внедорожник Torsus Preatorian / epravda.com.ua

Первый в мире автобус-внедорожник разработан украинской компанией Pulsar Expo.

Автомобилем Torsus Preatorian заинтересовались в Австралии, США, Канаде, Новой Зеландии, Грузии и Бангладеше.

Как рассказали основатели компании Pulsar Expo Вахтанг Джукашвили и Юлия Хомич, цена одного автобуса-внедорожника составляет примерно 100 тысяч долларов, пишет «Экономическая прада».

Отмечается, что проект находится на стадии перехода в мелкосерийное производство. Однако создатели надеются на возможность серийного производства в будущем.

Pulsar Expo находится на финальной стадии сертификации автобуса в ЕС по стандарту Евро-6. Впереди - лишь получение сертификата на шасси. После его получения компания сможет ставить автобус на учет в любой стране Евросоюза и любой стране мира, которая признает сертификат ЕС.

Напомним, ранее в Украине презентовали новую САУ "Богдана".