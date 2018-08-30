В обменниках Киева подскочила стоимость доллара и евро

В киевских обменниках стоимость доллара и евро подскочила / REUTERS

В четверг, 30 августа, в киевских пунктах обмена валют стоимость доллара, а также евро подскочила и составила 28,30 и 33 гривны соответственно.

В обменниках "бакс" можно продать за 28,10 грн, а евро — за 32,50, пишет УНИАН со ссылкой на данные корреспондента.

По сведениям агентства, дилеры коммерческих банков сообщили, что на межбанковском валютном рынке Украины к 11:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 28,18/28,26 грн/долл.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в украинском государстве в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.