Курс от Нацбанка: доллар перевалил за психологическую отметку, а евро — подскочил

НБУ ощутимо снизил курс гривны к доллару и евро / РБК-Украина

Во вторник, 28 августа, Национальный банк ощутимо снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта снова перевалила за психологическую отметку в 28 гривен, а евро подорожал на 41 копейку, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 29 августа:

100 долларов — 2805,1217 грн (28 августа — 2788,5240);

100 евро — 3284,7975 грн (3243,8900).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.