В Украине стали меньше производить самый экспортируемый продукт

Подсолнечное масло / TutKnow

Производство и, соответственно, экспорт подсолнечного масла в течение 2017/2018 маркетингового года уменьшились на 13,6%.

Такое сообщение опубликовали представители ассоциации "Укроліяпром". Согласно обнародованным данным, прямое сокращение производства связано с уменьшением валового сбора семян подсолнечника и его переработки.

Однако, в Украине сильно вырос уровень производства маргариновой продукции (+на 5,3%).

"Объемы производства соевого масла выросли на 22,7%, рапсового масла - на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого маркетингового года, но эти объемы незначительны (особенно это касается рапсового масла) из-за вывезения сырья за пределы Украины", − заявили в "Укроліяпром".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина увеличила экспорт фармацевтической продукции.