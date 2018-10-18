Стало известно, какие страны больше остальных зарабатывают на туристах

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Аналитики и эксперты выяснили, что за минувший год во всем мире люди на туристические нужды потратили 1,317 триллиона долларов США.

Соответствующее сообщение опубликовали представители "Ассоциации туроператоров". На основании этих данных был составлен топ-10 стран, которые больше всего зарабатывают на туризме.

Первое место заняли США (211 млрд долларов, 16% всемирных трат), второе — Испания (68 млрд, 5,15%), третье – Франция (61 миллиард, 4,6%). Замкнули пятерку Таиланд (57 миллиардов, 4,3%) и Великобритания (51 миллиард, 3,9%)

Также в десятку стран, которые получают немалые барыши от торговли оружием, попали Италия, Австралия, Германия, Макао (особый административный район Китая) и Япония.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети опубликовали рейтинг самых популярных стран мира.