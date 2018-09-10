Выбор туристов: составлен топ самых популярных стран мира

Франция возглавила топ самых популярных стран мира / 1zoom.ru

Всемирная туристская организация представила доклад, в котором обнародовала топ самых популярных среди туристов стран.

Первое место заняла романтичная Франция: эту страну посетили 86,7 млн туристов. Немного отстала от нее жаркая Испания – 81,8 млн человек и вторая позиция. На третьей строчке – США (75,9 млн туристов).

В пятерку также вошли Китай (60,7 млн человек) и Италия (58,3 млн туристов).

Что касается самых быстрорастущих туристических направлений, то этот топ возглавил Египет (рост на 55,1%). На второй строчке оказался Того (46,7%), а на третьей — Сан-Марино (31,1%).

Читайте такжеНезабываемые впечатления в Испании: топ-10 мест, которые стоит посмотретьТакже в пятерке оказались Вьетнам (29,1%) и Грузия (27,9%).

При этом отмечается, что показатели международного туризма растут. Так, за 2017 год по сравнению с годом ранее насчитано на 6,8% туристических поездок.

Ранее сообщалось, что Украина стала одним из лидеров списка самых больных наций Европы, а причиной является злоупотребление алкоголем, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и тяжелое финансовое положение большинства граждан.

Напомним, "столица разврата" Амстердам возглавила рейтинг самых здоровых городов мира. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как средняя продолжительность жизни, степень загрязнения воздуха и воды и др.

Как сообщалось, нардепы рассказали, сколько потратили на летний отдых. Украинских нардепов летом можно было застать от Италии и Соединенных Штатов до Португалии и Патагонии.

При этом Порошенко и Гонтарева попали в рейтинг самых "дорого отдохнувших" чиновников. Отдых влетел президенту и экс-главе Нацбанка в миллионы гривен.