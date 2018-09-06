От Финляндии до Патагонии: нардепы рассказали, сколько потратили на летний отдых

Народные депутаты рассказали о своем отдыхе / 112.ua

Народные депутаты Украины вновь собрались под куполом Рады после летних каникул. Примечательно, что за свой отдых народные избранники выложили от 85 тысяч до полумиллиона гривен.

При этом украинских нардепов летом можно было застать от Италии и Соединенных Штатов до Португалии и Патагонии, говорится в материале ТСН.

Сергей Рыбалка отметил, что летом побывал в Италии, Греции, Грузии и упрекнул журналистов, что им интересно рассказывать только об отдыхе в Монако и на Сардинии.

Сергей Новинский признался, что во время отдыха с удовольствием предается возлияниям и рассказал, что летом успел побывать в Финляндии и в Австрии.

Виктор Романюк поведал, что посетил экзотическую Патагонию, однако пожаловался на дороговизну и отсутствие там мобильной связи.

Андрей Тетерук похвастался, что во время отпуска стал "кроссконтинентальным пловцом", переплыв пролив Босфор, а также поучаствовал в заплыве на одном из озер в Италии.

Алена Шкрум сообщила, что занималась серфингом в Португалии.

Алексей Мушак подчеркнул, что отдых с семьей в одном из отелей Турции обошелся ему в 16 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко и Гонтарева попали в рейтинг самых "дорого отдохнувших" чиновников.