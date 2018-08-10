«Столица разврата» возглавила рейтинг самых здоровых городов мира

Амстердам назван самым здоровым городом мира. / 1zoom.ru

Составлен рейтинг городов, которые наиболее пригодны для здоровой жизни.

Составлением топа озаботилось Агентство по аренде недвижимости Spotahome, а опубликовал его IFLScience.

Проанализировав данные ВОЗ, туристического сайта TripAdvisor и др. по 10 критериям (в том числе средняя продолжительность жизни, степень загрязнения воздуха и воды, количество зеленых насаждений и спортзалов), составители высчитали средний балл.

Первую строчку занял Амстердам, который благодаря свободной продаже наркотиков и знаменитому Кварталу красных фонарей у многих туристов ассоциируется с развратной и фривольной жизнью.

В итоге список выглядит так:

1. Амстердам, Нидерланды – 6,97;

2. Норвежская столица Осло – 6,61;

3. Роттердам, Нидерланды – 6,60;

4 и 5. Немецкие Мюнхен и Берлин – 6,60 и 6,52 соответственно;

6. Таллин, Эстония – 6,36;

7. Австралийская Аделаида – 6,31;

8. Вена, Австрия – 6,31;

9. Перт, Австралия, – 6,30;

10. Хельсинки в Финляндии – 6,30;

11. Брисбен, Австралия – 6,27;

12. Стокгольм в Швеции – 6,21;

13. Гамбург, Германия – 6,20;

14. Австралийская столица Канберра – 6,15;

15. Валенсия, Испания – 6,12;

16. Гётеборг, Швеция – 6,06;

17. Любляна, Словения – 6,03;

18. Лиссабон в Португалии – 6,02;

19. Копенгаген, Дания – 6,00;

20. Веллингтон в Новой Зеландии – 5,93.

Напомним, в рейтинге "современного рабства" Украина обогнала Россию. Самым распространенным видом рабства оказался принудительный труд.