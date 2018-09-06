Украина вышла в лидеры списка самых больных наций

Украинцы стали одной из самых больных наций / Обозреватель

Украина стала одним из лидеров списка самых больных наций Европы, а причиной является злоупотребление алкоголем, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и тяжелое финансовое положение большинства граждан.

При этом в рейтинге ВОЗ Украина пропустила вперед все страны экс-СССР. Наша страна занимает 97-е место из 156, а к примеру Беларусь находится на 54-й строчке, Россия — на 73-й, Молдова — на 75-й.

Как пишет "Новое время", украинцы в среднем живут на 10–12 лет меньше, чем европейцы, а причиной этого являются болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы.

При этом сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 68% смертей в Украине, и это вдвое больше, чем в странах ЕС, а причиной этого стали нарастающая бедность населения, плохая экология и стрессы и плохое питание.

"Скудное несбалансированное питание, а также плохая питьевая вода — причины многих болезней. Дорогие мясо и овощи соотечественники заменяют дешевыми макаронами, крупами и картошкой, а также вредными жирами, что приводит к нарушению углеводного обмена и избыточному весу. А это один из основных факторов развития артериальной гипертензии, диабета и других заболеваний. Следующий шаг в этой цепочке — инфаркты и инсульты", - поясняет заместитель главврача Александровской больницы Киева Михаил Гринев.

В материале также подчеркивается, что лидерами среди самых нездоровых регионов Украины стали: Киев, Днепропетровская и Ивано-Франковская области.

Напомним, ранее эксперт назвала причины демографического кризиса в Украине.