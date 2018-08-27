Эксперт назвала причины демографического кризиса в Украине

27 августа 2018, 04:51

В Украине численность населения достаточно высокими темпами сокращается.

население
Названы причины демографического кризиса / фото: labelleza.ru

Украина уже не первый год входит в ТОП государств с самыми быстрыми темпами сокращения населения, а назвать реальные цифры численности населения Украины не сможет никто.

Как подчеркнула сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко, численность населения достаточно высокими темпами сокращается.

"Это уже давно началось, но сейчас происходит более быстрыми темпами, чем 2011- 2012 годах. Причин на это две. Низкая рождаемость и высокая смертность. Кроме того, у нас очень низкая продолжительность жизни, люди рано умирают. Для европейской страны такие показатели являются не допустимыми.  Кроме того, сокращение населения Украины будет происходить в основном за счет оттока населения основного трудоспособного возраста, которые массово выезжают на работу за границу", — говорит эксперт.

По ее словам, в Украине большая разница в смертности и продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. В частности, женщины живут на 10 лет дольше. Она считает, что несмотря на смену деятельности большинства граждан мужского пола, средняя продолжительность жизни не увеличилась, пишет golos.ua.

"У нас один из самых низких показателей продолжительности жизни среди мужчин в Европе. В среднем украинские мужчины живут 67 лет, а женщины почти 76 лет. Это является характеристикой определенного неблагополучия в стране, в семье и в обществе.

Она подчеркнула, то причиной является ранняя смертность украинцев."Прежде всего, по социальным причинам. Среди них - склонность мужчин к вредным привычкам – алкоголю и курению. Также безразличие к своему здоровью из-за не своевременного визита к врачу и специфика работы. Мужчины чаще работают на тяжелой и опасной работе, на производствах, шахтах, в строительстве и на рабочих специальностях, где нужно поднимать какие-то тяжелые предметы", — добавила Ткаченко.

Ранее социологи заявили о том, что украинцев станет меньше на 10 миллионов через 25 лет.

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население вымирание демография
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