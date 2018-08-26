Украинцев станет меньше на 10 миллионов через 25 лет - социологи

26 августа 2018, 15:28

Главная причина уменьшения населения - старение.

К 2043 году в Украине может оставаться 32-35 млн населения
К 2043 году в Украине может оставаться 32-35 млн населения / Delfi

Тенденция на сокращение населения Украины сохраняется - если сейчас в Украине проживают 42 миллиона человек, то через 25 лет население страны может сократиться на цифру, достигающую 10 миллионов человек, заявляют в Институте Демографии.

Главная причина уменьшения населения - старение. Сейчас в Украине и так немало пенсионеров, а рождаемость неуклонно снижается. По прогнозам демографов, не исключен вариант того, что в середине XXI века пенсионеры составят более четверти всего населения, передает "24 канал".

Кривая смертность/рождаемость в Украине демонстрирует снижение населения
Кривая смертность/рождаемость в Украине демонстрирует снижение населения / инфографика Института Демографии

"Для того, чтобы путем рождаемости численность населения не уменьшалась, надо чтобы 10 женщин рожали где-то 25 или 27 детей. Сейчас наш уровень – примерно 15 детей на 10 женщин",– рассказал заместитель директора Института демографии Александр Гладун.

Читайте такжеС января украинцев стало на 120 тысяч меньшеСитуацию сильно усугубляет трудовая миграция: в погоне за "длинной гривной" Украину покинули от трех до восьми миллионов человек. Впрочем, это общеевропейская тенденция - поляки, болгары и румыны едут за большой зарплатой в Германию, Францию и Великобритания, а население этих стран, в свою очередь мигрирует в США, уступая свое место не только выходцам из Восточной Европы, но и туркам, сирийцам и прочим арабам.

Ранее министр соцполитики Украины Андрей Рева утверждал, что перепись населения Украины должна пройти в 2020 году. По его словам, отсутствие четкого понимания, сколько жителей в Украине, влияет на планирование развития страны.

Напомним, по данным Госстата, численность населения Украины только за январь 2018 года сократилась на 21 500 человек. По состоянию на 1 февраля 2018 года, на территории страны проживало 42 364 900 граждан. 

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