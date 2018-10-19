Позади Лесото и Кении: Украина оказалась внизу рейтинга по уровню личного богатства

Украина оказалась на дне рейтинга по уровню личного богатства / credit-suisse.com

В рейтинге по уровню личного богатства Украина занимает 123-е место в мире, с показателем 1563 доллара на взрослого человека.

Как говорится в исследовании швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse, Украину опередили Непал (2054 доллара), Камерун (2282 доллара), Кения (2306 долларов) Бангладеш (2332 доллара), Лесото (2640 долларов).

В то же время позади нашей страны оказались Беларусь (1563 доллара), Таджикистан (1364 доллара), Замбия (1197 долларов), Сирия (1190 долларов), Мали (1094 доллара).

При этом список рейтинга, в который вошли 140 стран, возглавляет Швейцария с более 530 тыс. долларов на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долларов и США из почти 404 тыс. долларов.

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Отметим, что худшие позиции заняли ДРК (331 доллар), Эфиопия (167 долларов) и Малави (141 доллар).

Кроме того, в рейтинге по уровню богатства в целом Украина заняла 80 место в мире по совокупным богатствам в 55 млрд долларов.

Credit Suisse для определения уровня богатства учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).

В то же время в рейтинге стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с состоянием в более 50 млн долларов, Украина заняла 53 место и таких граждан в нашей стране оказалось 135 человек (в 2017 году было 115).

В рейтинге по уровню личного богатства Украина занимает 123-е место / credit-suisse.com

Напомним Украина оказалась самой бедной страной Европы в рейтинге МВФ.

Ранее сообщалось о том, что Украина опустилась на дно рейтинга стран — крупных потребителей энергии.