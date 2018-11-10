Сотни недостроев: в Украине могут появится новые "Элита-центры" - эксперт

В Украине растет число недостроев / kievvlast.com.ua

Хаотичная застройка в Киеве, а также во многих других городах Украины может привести к появлению в скором времени десятков новых "Элита-центров", заявила член Ассамблеи Платформы гражданского общества Украина-ЕС Лилит Хачатрян.

Она подчеркнула, что на протяжении минувших десятилетий сотни недостроенных многоквартирных жилых домов, так и не были сданы в эксплуатацию. При этом недострои годами простаивают под дождями и морозами, постепенно разрушаются, после чего признаются уже непригодными к эксплуатации.

По разным оценкам, готовность к сдаче недостроенных жилых объектов в среднем составляет от 40% до 90%, подчеркнула Хачатрян.

Причем порядка 80% новостроев в разных городах Украины, вполне при желании местных органов власти, можно бы было достроить, и сдать в эксплуатацию.

Эксперт подчеркнула, что без вмешательства государства, которое будет выделять средства на достраивание и введение в эксплуатацию жилья, кредитного механизма строительных компаний, изменений в ДПТ и амнистии уже сданных в эксплуатацию объектов, ситуацию не изменить, передает "Рупор".

"Государство обязано разработать алгоритм, очередность, каким образом будут возвращать свое жилье инвесторы, которые оказались в трудной ситуации. Пока государство не станет на защиту своего гражданина, который имеет конституционное право на свое жилье, количество недостроев будет увеличиваться в геометрической прогрессии", - добавила Хачатрян.

Напомним, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которой брали у них деньги за оплату якобы строительства жилья. Общая сумма, которую получили мошенники, оценивается в около 400 млн грн.

В совершении мошенничества в отношении вкладчиков ООО "Элита-Центр" обвиняли, в частности, учредителя ООО "Элита-Центр" Александра Волконского (Шахова) и его сообщника Андрея Терентьева.

В апреле 2016 года в отношении Шахова был применен "закон Савченко". В ГПУ заявили о намерении обжаловать это решение.