Луценко объявила, когда ждать транша МВФ

В этот раз Украина рассчитывает на 2 миллиарда долларов "помощи".
Украина ожидает получение очередного транша от МВФ в размере порядка 2 млрд долларов сразу после принятия и подписания госбюджета-2019.
"Ожидается около 2 млрд долларов. Я думаю, что как только бюджет будет проголосован и подписан, МВФ уже говорил об этом неоднократно, задержки с финансированием с выделением транша Украине не будет", – цитирует Укринформ представителя президента в Раде Ирину Луценко.
Читайте такжеИгры "на слабо": как депутаты толкают друг друга плюнуть в лицо МВФРанее глава парламента Андрей Парубий заявил, что "от рассмотрения бюджета до 1 декабря зависит следующий транш финансовой помощи". Он также подчеркнул, что к рассмотрению планируются бюджетные законопроекты с инициативами по финансовому обеспечению кибербезопасности ЦИК, а также в сфере публичных закупок.
Напомним, для утверждения новой 14-месячной программы stand-by объемом 3,9 млрд долларов Совет директоров МВФ выдвигает два условия, заявил глава Департамента коммуникаций фонда Джерри Райс.
Кроме того, от Украины ожидается прогресс в макроэкономике, внимание к консолидации налогов, а также усиление реформ администрирования налогов, финансового и энергетического секторов.