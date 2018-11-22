Луценко объявила, когда ждать транша МВФ

Когда ждать транша МВФ / Reuters

Украина ожидает получение очередного транша от МВФ в размере порядка 2 млрд долларов сразу после принятия и подписания госбюджета-2019.

"Ожидается около 2 млрд долларов. Я думаю, что как только бюджет будет проголосован и подписан, МВФ уже говорил об этом неоднократно, задержки с финансированием с выделением транша Украине не будет", – цитирует Укринформ представителя президента в Раде Ирину Луценко.

Читайте такжеИгры "на слабо": как депутаты толкают друг друга плюнуть в лицо МВФРанее глава парламента Андрей Парубий заявил, что "от рассмотрения бюджета до 1 декабря зависит следующий транш финансовой помощи". Он также подчеркнул, что к рассмотрению планируются бюджетные законопроекты с инициативами по финансовому обеспечению кибербезопасности ЦИК, а также в сфере публичных закупок.

Напомним, для утверждения новой 14-месячной программы stand-by объемом 3,9 млрд долларов Совет директоров МВФ выдвигает два условия, заявил глава Департамента коммуникаций фонда Джерри Райс.

Кроме того, от Украины ожидается прогресс в макроэкономике, внимание к консолидации налогов, а также усиление реформ администрирования налогов, финансового и энергетического секторов.