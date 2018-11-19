"Зависит следующий транш МВФ": Парубий рассказал, когда Рада займется госбюджетом-2019

Андрей Парубий / ICTV

Депутаты Рады могут утвердить в целом проект госбюджета-2019 и ряд других важных бюджетных законопроектов уже в ближайший четверг, 22 ноября,

С таким заявлением выступил глава парламента Андрей Парубий на заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций парламента, сообщает новостное агентство "Интерфакс-Украина".

"Когда будет подан бюджет, мы будем рассматривать. Мое предложение — чтобы мы бюджет рассматривали на этой неделе[...]. От рассмотрения бюджета до 1 декабря зависит следующий транш финансовой помощи", — заявил спикер Рады.

Парубий также подчеркнул, что к рассмотрению планируются бюджетные законопроекты с инициативами по финансовому обеспечению кибербезопасности ЦИК, а также в сфере публичных закупок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кабмине подсчитали, сколько бюджет Украины потеряет от нового закона о евробляхах.