"Сначала бюджет, потом деньги": СМИ рассказали о провале переговоров Украины с МВФ

СМИ сообщили подробности переговоров Украины с МВФ

Украина сможет получить новый транш Международного валютного фонда не ранее утверждения бюджета на 2019 год.

Такое условие было выдвинуто представителями МВФ на переговорах с украинскими властями, пишут "Українські новини".

"Дискуссии, которые проводились экспертами фонда с представителями украинских властей, не привели к ожидаемому результату, то есть, переговоры практически провалились", - говорится в сообщении.

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При этом МВФ и украинским властям удалось согласовать основные параметры новой программы финансирования Stand-by, пишет агентство. Однако представители миссии МВФ выдвинули требование о принятии государственного бюджета Украины до подготовки меморандума и вынесения его на рассмотрение совета директоров.

"То есть, вначале бюджет, а потом деньги. Такое условие, как подтвердили агентству источники, знакомы с процессом подготовки к переговорам, предварительно не выдвигалось. Правда собеседник уточнил, что МВФ действительно планировало получить какие-то гарантии правительства в том, что проект госбюджета, поданный в Раду в первом чтении, не претерпит существенных изменений до принятия в целом. Требование МВФ для правительства стало неожиданностью", - подчеркивается в материале.

Агентство подчеркивает, что итоги переговоров с МВФ подтверждают полную потерю у фонда доверия к украинской власти и вызвано тем, что в последние 1,5-2 года данные обещания не выполняются.

"Доверия сейчас нет и верить словам МВФ не будет категорически", - сказал агентству собеседник, знакомый с ходом переговоров с фондом.

Кроме того, подчеркивается, что в лучшем варианте, на заключение новой программы с МВФ можно будет рассчитывать уже в конце декабря, когда депутаты обычно принимают госбюджет, и то, если основные его параметры не будут существенно изменены.

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"В противном случае, ситуация осложнится до предела, и вероятность получения денег до марта - месяца президентских выборов, будет практически нулевой", - добавляют "Українські новини".

Напомним, ранее стали известны подробности договоренностей с МВФ по ценам на газ.

Как известно, в августе этого года Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 456,7 млн спецправа заимствования (СПЗ), что составляет около $606,8 млн.

В рамках сотрудничества МВФ с Украиной в 2015 году было одобрено выделение Киеву $17,5 млрд. Средства, рассчитанные на четыре года, должны были перечисляться Украине на условиях проведения ряда структурных реформ, принятия антикоррупционного законодательства и сокращения ряда социальных льгот.

В числе требований к Украине, в частности, содержится также повышение стоимости газа для населения на 35 процентов.