Федерация работодателей ТЭК Украины требует повысить стоимость угля

Решение повысить стоимость тонны угля для государственных угледобывающих предприятий до 2,8 тыс гривен за тонну позволит госпредприятиям уменьшить дефицит оборотных средств и, таким образом, обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.

Такое мнение высказал Руслан Богданов, советник Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

"Повышение цены угля для госшахт позитивно отразится на госпредприятиях, они еще немного приблизятся к своей себестоимости, у них уменьшится кассовый разрыв в оборотных средствах, соответственно, может измениться ситуация с систематической невыплатой зарплат. Для госсектора это хорошо", - отметил Руслан Богданов.

По его мнению, уровень цены за тонну 2,8 тыс грн. не покрывает среднюю себестоимость добычи по госшахтам.

"Средняя себестоимость – 3,2 тыс грн. за тонну, 2,8 тыс грн./тонна не покрывает среднюю себестоимость. Шахта - инвестиционно-ресурсное предприятие, там нужно инвестировать и развивать, а сейчас шахты живут впроголодь - их себестоимость зависит от объемов добычи, а чтобы снижать себестоимость, нужно инвестировать в развитие", - считает эксперт.

По его мнению, в Украине также может снизиться потребность в импортном угле, если произойдет увеличение объема добычи угля внутри Украины. Как ранее сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности объявило о плановом повышении с 1 января 2019 года граничной цены на уголь для государственных добывающих предприятий. Стоимость за одну тонну увеличится на 10,4% - до 2,8 тыс грн.

Напомним, по мнению народного депутата Михаила Бондаря, повышение цены на уголь для государственных предприятий до 2,8 тыс грн. за тонну позитивно повлияет на уровень добычи угля в Украине и снизит зависимость от импортного угля.