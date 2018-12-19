Англичанин заплатил 25 тыс. долларов за право назвать слепое существо, прячущее голову в песок, Трампом

В честь Трампа назвали амфибию / EnviroBuild

Слепую амфибию, привыкшую прятать голову в песок, назовут в честь американского президента Дональда Трампа. Латинская версия звучит как Dermophis donaldtrumpi.

Как пишет The Guardian, за право присвоить существу, недавно обнаруженному в Панаме, именно такое имя глава экологической компании EnviroBuild Эйден Белл выложил на аукционе 25 тысяч долларов.

Читайте такжеНа саммите НАТО Трамп оборвал презентацию Порошенко - The New YorkerВыбор имени Белл объяснил сходством повадок амфибии и главы США: по его мнению, Трамп – также как и Dermophis donaldtrumpi – слишком часто прячет голову в песок, игнорируя проблемы, требующие решения. В частности, речь идет о реакции американского лидера на проблему глобального потепления.

Издание напоминает, что это не первое живое существо, названное в честь Трампа. Ранее в честь него назвали моль (Neopalpa donaldtrumpi). Его также сравнивали с ядовитой пушистой гусеницей и золотым фазаном.

Напомним, в Финляндии обнаружили озеро-"двойника" Трампа. Многие пользователи соцсетей согласны также обнаружили сходство.

Также в Испании нашли пенсионерку-двойника Дональда Трампа. В индийском кино наверняка бы сделали по этому поводу полнометражный фильм о разлученных в роддоме двойняшках.

Ранее американский журнал поставил на обложку жесткую карикатуру на Трампа. В США журналисты в который раз "прошлись" по "хозяину Белого дома".