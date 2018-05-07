В Финляндии обнаружили озеро-"двойника" Трампа

Житель Финляндии нашел озеро, по форме похожее на профиль президента США Дональда Трампа.

Как пишет издание Yle, местный житель Антти Каллио изучал окрестность города Каяани, где расположено озере Вимпелинлампи. И сперва Каллио не видел в озере ничего необычного. Озарение пришло после ознакомления со спутниковыми снимками.

Своими наблюдениями мужчина поделился в соцсетях. И многие пользователи с ним согласились.

Напомним, в Испании нашли пенсионерку-двойника Дональда Трампа. В индийском кино наверняка бы сделали по этому поводу полнометражный фильм о разлученных в роддоме двойняшках.

Ранее американский журнал поставил на обложку жесткую карикатуру на Трампа. В США журналисты в который раз "прошлись" по "хозяину Белого дома".