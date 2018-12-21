"Мимо санкций": итальянские компании поставляют оборудование в Крым - СМИ

Компания Bertolaso поставляет оборудование в Крым/ meridian.in.ua

Итальянская компании Bertolaso в обход санкций поставляет промышленное оборудования для завода в аннексированном Крыму.

Представитель Bertolaso Лука Карасси рассказал, что два месяца назад компания доставила фирме "Золотая Балка" для завода в Севастополе машину для мойки, наполнения и закупоривания бутылок.

"Контракт подписан с Россией, агрофирма "Золотая Балка" – Россия, но мы знали, что наш товар был предназначен для установки на крымском предприятии. Сначала заказ был оформлен с "Золотой Балкой" с офисом в Крыму, потом адрес фирмы поменялся, и по просьбе клиента окончательный контракт о продаже подписали с Россией", – сказал Карасси.

По его словам, сделка балы законной и ничего подозрительного итальянская сторона в этом не видит.

"Мы продаем машинное оборудование разным клиентам, а где они его устанавливают – нас не интересует. Мы рассматриваем Крым как благоприятный регион для ведения бизнеса с большим потенциалом для развития. Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я заканчиваю разговор", – сказал представитель итальянской компании.

Как пишет Крым.Реалии, остальные итальянские компании, которые, как утверждают представители завода агрофирмы "Золотая Балка", тоже поставляли крымскому предприятию оборудование, подробно не комментировали ситуацию.

Посольство Украины в Риме отмечает, что поставки оборудования в аннексированный Крым являются нарушением европейского законодательства.

В Министерство иностранных дел Италии направили ноту с просьбой принять меры для предотвращения нарушения итальянскими компаниями санкционного режима Евросоюза, однако официальной реакции Италии пока не последовало.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нашла способ, как обойти санкции ради турбин для Крыма.