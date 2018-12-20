Судьба Крыма в руках Украины

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

В вопросе Украины Кремль не может отступить. Несмотря на санкции и их расширение. Прежде всего, потому, что согласие на свободный дрейф Украины в сторону Европы будет отказом от державности, которая является становым хребтом российского самовластия.

Державность означает, прежде всего, сферы влияния. Бегство Украины воспринимается, как бегство российской периферии – ибо украинцы все еще воспринимаются, как часть российского народа.

Вторая причина – Путин не может позволить себе признать поражение. Это удар по его легитимации, как суверена.

В-третьих, Кремль проигнорирует и последнюю резолюцию Генассамблеи. И тем не менее, эта резолюция важна, как тест, который определил позицию развитого мира. И она может служить предупреждением для российской "партии войны".

Читайте такжеПутин остался в одиночествеКрым стал для президента Путина его вкладом в российскую историю. Новым фактором его личной легитимации. Подтверждением патриотизма путинской эпохи. "Значком" на путинском пиджаке. Он, видимо, искренне верит в "историческую справедливость" и "возвращение земель". Даже если Россия дорого платит за эту веру. Даже если россияне уже не хотят платить своим жизненным уровнем за Крым.

Кроме того, Крым стал подтверждением державности России и ее права играть на мировом поле, нарушая правила.

Так что президент Путин никогда не согласится с возвращением Крыма и даже с подозрением в правомерности его аннексии. Это будет аннигиляция его лидерства.

И даже те российские политики, которые оппонируют Путину, предпочитают искать "гибкие" решения проблемы Крыма. Почему? Да потому что не хотят терять поддержку населения, которое в массе все еще поддерживает приватизацию Крыма. Хотя и не хочет за нее платить. Сейчас "Крым" – это российский национальный интерес.

Во многом судьба Крыма будет зависеть от успехов Украины. Вы представляете, что будут думать крымчане, гладя на Украину, которая превращается, скажем, в новую Испанию?

Судьба Крыма и Донбасса во многом будет зависеть от успеха новой Украины.