Россияне придумали, как обойти санкции ради турбин для Крыма - СМИ

14 декабря 2018, 11:44

В РФ не устают изобретать новые способы обхода европейских санкций.

Турбины
Турбины Siemens / ZN

"Технопромэкспорт", дочернее предприятие российской госкорпорации "Ростех", отыскало способ приобрести газовые турбины немецкой компании Siemens для снабжающей аннексированный полуостров Крым электростанции в обход санкций.

Соответствующее сообщение опубликовал портал РБК со ссылкой на официальные результаты конкурса. По данным журналистов, посредником станет компания "Трест Севзапэнергомонтаж, которая "проведет" турбины от производителя до конечного потребителя.

Кроме того, турбины будут подержанными, поскольку в "Технопромэкспорте" желают обезопасить себя и Siemens от возможных новых санкций.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия испытала в аннексированном Крыму турбину Siemens.

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Россия Крым аннексия покупка Siemens турбины
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