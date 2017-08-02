Россия не в состоянии заменить турбины Siemens — западные СМИ

Российская энергетика, несмотря на все напыщенные заявления, сильно зависима от оборудования немецкой компании Siemens.

Промышленность РФ не может эффективно заменить немецкие технологии, пишет ZN.UA со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

"Siemens стал главным поставщиком оборудования для новых российских электростанций с момента принятия в 2008 году программы обязательной модернизации. Согласно нашей оценке, до 60% всех новых мощностей, установленных в России за последнее десятилетие, приходится на продукцию Siemens. Поэтому полный уход с российского рынка такого игрока стал бы критическим для российской энергетики", — сказал изданию эксперт Renaissance Capital Владимир Скляр.

Он подчеркнул, что сейчас Россия не в состоянии заменить немецкие турбины собственным производством.

"Процесс проектирования основной турбины Siemens PGU-410 занял около 20 лет. На свете существуют турбины с похожими параметрами. Но стоит понимать, что поставки такого типа оборудования не происходят день в день. Поэтому полностью заменить оборудование Siemens сейчас невозможно", — добавил Скляр, отметив, что уход немецкой компании с российского рынка создаст проблемы еще и с обслуживанием тех турбин, которые уже установлены и используются.

Эксперт Raiffeisenbank Федор Корначов отметил, что немецкая компания объявила, что не будет больше сотрудничать с государственными компаниями России. Но формально возможны поставки для частного сектора. Однако значительная часть российской энергетики в руках компаний олигархов, которые тесно сотрудничают с Кремлем. Поэтому и здесь немецкая сторона может побояться недостойного поведения, как это произошло в случае с турбиной для электростанции в Тюмени, которая без ведома Siemens вдруг оказалась в Крыму вопреки санкциям.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой сразу на три осведомленных источника сообщало, что Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций.

Компания Siemens заявила, что ее турбины не могли попасть в Крым.

В свою очередь, российская госкомпания "Технопромэкспорт", которая строит электростанции в Крыму, заявила, что купила оборудование на вторичном рынке, но отказалась раскрыть производителя.

Вскоре в компании Siemens заявили, что все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, попали в оккупированный Крым незаконно.

Позже немецкая компания предложила российской стороне выкупить эти турбины.

Также немцы хотят разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций.