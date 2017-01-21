Денег нет, но вы держитесь. Кремль сокращает финансовые вливания главарям ДНР

После того, как Александр Захарченко нарисовал рост экономики ДНР на 50% и похвастался интеграцией "в Россию", оккупационные "власти" заявили о принятии бюджета "республики" на 1-й квартал 2017 года и уверяют, что более 45% бюджета якобы пойдет на соцвыплаты населению.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, общий объем бюджета традиционно не раскрывается. В то же время, по данным "Информсопротивления", точных параметров бюджета ДНР на данный момент не существует из-за несогласованности размера "финансовой помощи", которая должна поступить из России в указанный период.

В частности, главари ДНР просят от администрации президента РФ прекратить сокращение финансовых вливаний, наблюдаемое с сентября 2016 г, указывая, что не может компенсировать уменьшение "помощи" за счет собственных ресурсов.

В свою очередь, в администрации Путина посоветовали руководству ДНР "более эффективно использовать имеющиеся средства" и принять экстренные меры по предотвращению их постоянного разворовывания (в частности, речь идет о средствах, выделяемых РФ на восстановление разрушенных объектов в ДНР и социальные выплаты местному населению), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, главари ДНР отдали негласное указание командирам бригад 1-го "армейского корпуса" разрушить как можно большее жилых домов в прифронтовой зоне.

Это позволит скрыть разворовывание средств, выделенных Россией на восстановление ранее определенного количества разрушенных объектов, а также требовать от Москвы увеличения средств на эти цели.