Нацбанк укрепил гривну: доллар "потерял" 10 копеек

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 10 копеек.

Официальный курс гривны на 24 января:

100 долларов — 2733,2499 грн (23 января — 2742,8490);

100 евро — 2928,6773 грн (2916,1971);

10 рублей — 4,5934 грн (4,5967).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.