Результаты детенизации — дополнительные десятки миллиардов поступлений в бюджет — Насиров

2017 год начался с новых рекордов. В январе зафиксирован самый больший показатель за всю историю администрирования НДС — плательщиками задекларировано к уплате 22,4 млрд гривен НДС.

"Таких цифр никогда не было, это на сегодняшний день рекордный для нас результат", — отметил глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров на своей странице в Facebook.

"Налог на добавленную стоимость является одним из бюджетообразующих налогов, едва ли не основной статьей доходов бюджета. То есть эти 22,4 млрд гривен пойдут на пенсии, заработную плату, выплаты малообеспеченным, финансирование инфраструктурных проектов", — подчеркнул глава службы.

По его словам, в январе налогоплательщиками задекларировано почти вдвое больше, чем среднемесячное декларирования налога за январь-декабрь 2016 года.

"В декабре мы уже установили рекорд – 16,6 млрд гривен. А уже сегодня, благодаря проведенным мероприятиям по детенизации экономики мы увеличили этот показатель на 6 млрд и установили новый рекорд", — отметил он.