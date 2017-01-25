Доллар "потерял" две копейки. НБУ назвал курс гривны на завтра

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты— гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.

Официальный курс гривны на 26 января:

100 долларов — 2720,8137 грн (25 января — 2723,1902);

100 евро — 2922,9702 грн (2926,8848);

10 рублей — 4,5999 грн (4,5987).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.