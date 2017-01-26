Депутат рассказал, что нужно сделать "Укрзалізниці", чтобы не повышать тарифы

26 января 2017, 12:01

Коррупция прогнила и в Мининфраструктуры, и в правительстве, говорит Виталий Куприй.

"Укрзалізниця" может и не повышать тарифы

Планы ПАО "Укрзалізниця" относительно повышения тарифов на грузоперевозки тесно связаны с фактами коррупции в железнодорожной монополии, считает парламентарий Виталий Куприй, член комитета Верховной Рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.

По его словам, руководству "Укрзалізниці" нужно меньше воровать, и если остановить многомиллионную коррупцию в УЗ, то вполне можно повысить доходность компании, и при этом обойтись без повышения тарифов на грузоперевозки, сообщают "Комментарии".

Куприй отметил, что накануне он отправлял депутатское обращение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, после заявления последнего о необходимости снижать тарифы на грузоперевозки. "Однако это касалось только представителей российской стороны, которые торгуют рудой. То есть, всем украинским производителям будут повышать, а России снижать", — рассказал он.

Также он отметил, что коррупционная составляющая есть не только в УЗ, но и в транспортной сфере. "Коррупция прогнила и в Мининфраструктуры, и в правительстве", — отметил депутат.

В свою очередь руководитель проекта "Железная дорога без коррупции" Владимир Даценко считает, что при повышении ж/д тарифов на 25% должна быть прописана процедура и методика, которая бы наглядно показывала, каким именно образом будет развиваться компания, и сколько средств будет выделяться на капитальные инвестиции и сколько на текущие траты.

Он сообщил, что не видел обоснования этих цифр. "Возможно они где-то и есть, в кабинетах УЗ", — добавил он.

Также он отметил тот факт, что в вопросах распределения средств очень мало публичности и прозрачности, никому не известно, куда пойдут средства, сколько их будет, и кто будет заниматься их распределением, а также, кто будет вести учет.

По его словам, УЗ также нужно сокращать внутренние коррупционные издержки, а для этого должен появиться контроль над финансами компании.

Издание напомнило, что 18 января Кабмин на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзалізниця", согласно которому, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ.

Из-за регулярных закупок в 2016 году дизельного топлива по завышенным ценам "Укрзалізниця" потеряла более 500 млн гривен чистой прибыли.

Напомним, 19 января глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил о том, что руководство "Укрзалізниці" обязано отозвать проект приказа о повышении тарифов и провести публичное обсуждение этого вопроса с участниками рынка.

Напомним, 27 декабря тарифный комитет Министерства инфраструктуры согласовал предложение "Укрзалізниці" о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году.

Также сообщалось о том, что главным показателем эффективности работы главы правления ПАО "Укрзалізниця" Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода "УЗ" по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

 Также сообщалось о том, что показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации "Укрзалізниці", развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление — 100% оклада.

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