НБУ укрепил гривну, евро "потерял" 22 копейки

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, европейская валюта подешевела на 22 копейки.

Официальный курс гривны на 31 января:

100 долларов — 2711,9036 грн (30 января — 2719,2242);

100 евро — 2882,7535 грн (2904,4034);

10 рублей — 4,5077 грн (4,5080).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.