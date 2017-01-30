НБУ укрепил гривну, евро "потерял" 22 копейки

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2711,9036 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подешевела на 22 копейки.
Официальный курс гривны на 31 января:
100 долларов — 2711,9036 грн (30 января — 2719,2242);
100 евро — 2882,7535 грн (2904,4034);
10 рублей — 4,5077 грн (4,5080).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.