Доллар "потерял" копейку. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2916,7527 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на копейку.
Официальный курс гривны на 3 февраля:
100 долларов — 2698,6979 грн (2 февраля — 2699,8586);
100 евро — 2916,7527 грн (2913,1474);
10 рублей — 4,4989 грн (4,4766).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.