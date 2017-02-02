Доллар "потерял" копейку. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на копейку.

Официальный курс гривны на 3 февраля:

100 долларов — 2698,6979 грн (2 февраля — 2699,8586);

100 евро — 2916,7527 грн (2913,1474);

10 рублей — 4,4989 грн (4,4766).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.