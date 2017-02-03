Путин назвал условие для транзита газа через Украину в Европу

Транзит российского газа через Украину в Евросоюз может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет Прайм.

"Мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину, если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжения какого-то объема транзита через Украину. Вопрос в диверсификации и экономической целесообразности всех этих маршрутов. Мы изучаем все возможности", — сказал Путин.

Напомним, Россия планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей.

При этом открытым остается вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта, взамен истекающего в 2019 году и его параметрах.

В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что в случае заключения нового контракта Украина, начиная с 2020 года, сможет рассчитывать на транзит 10—15 миллиардов кубометров российского газа в год.

Еврокомиссия последовательно выступает за сохранение транзита через Украину; вместе с тем, в конце октября она одобрила расширение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal, в который поступает газ Северного потока.

Напомним, эксперт Михаил Гончар объяснил, почему Россия не сможет похоронить украинский газовый транзит.