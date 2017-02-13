СМИ выявили коррупционные связи главы НБУ Гонтаревой

13 февраля 2017, 21:58

В комитете Верховной Рады по банковской деятельности расследуют коррупционную связь руководства НБУ и российского Внешэкономбанка.

Валерия Гонтарева

Сотни миллионов госпредприятия "Украэрорух", которые зашли в Платинум Банк незадолго до его банкротства, позволили банку закрыть обязательства перед Проминвестбанком, "дочкой" российского Внешэкономбанка. Указание рассчитаться с россиянами пришло из НБУ.

Об этом со ссылкой на газету "Вести" сообщает Ukranews.com.

Как отмечает издание, на прошлой неделе директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник пообещал открыть уголовное производство по результатам изучения знаменитых "пленок Рожковой".

"Расследовать нужно не "записи Рожковой", а дела по выведению на компании Кауфмана из Платинум Банка 1,1 млрд гривен, — считает журналист Александр Дубинский. — Но эти дела расследовать НАБУшникам не с руки, потому что они ударят по Гонтаревой. А вот "прослушка" — отличное дело, в котором состава серьезного преступления нет. Можно в очередной раз громко "возбудиться" для прессы. А потом тихо сдуться…".

Напомним, Платинум Банк признан неплатежеспособным в начале 2017 года. На грани банкротства он балансировал последние два года. 

"Это была классическая схема выведения денег на связанные структуры, принадлежавшие владельцам банка. То есть, банк грабил сам себя, и это выгодно акционерам", — рассказывает народный депутат Игорь Луценко.

К примеру, на территории одесского санатория "Молдова", который принадлежит владельцу банка Борису Кауфману, было зарегистрировано четыре десятка предприятий, в основном — с признаками фиктивности. С помощью таких вот прокладок акционеры смогли вывести из банка более миллиарда гривен.

По словам директора Фонда гарантирования вкладов физлиц Константина Ворушилина, инсайдерские кредиты и "положили" банк.

На прошлой неделе, по информации газеты, история банкротства Платинума стала обрастать новыми подробностями. Еще в январе было известно, что в банке пропали 500 млн грн средств госпредприятий. Однако выяснилось, что деньги заводились, когда в предстоящем банкротстве уже мало кто сомневался.  28 ноября и 29 декабря Украэрорух, предприятие, которое собирает сборы за пролеты над украинским авиапространством, перечислил на текущие счета в Платинуме 320 млн грн. Решение принимал первый заместитель директора Сергей Гомболевский. В 2012-2013 годах он работал исполнительным директором аэропорта "Одесса", реконструкцией которого в то время занимались компании, связанные с основным акционером Платинум Банка Борисом Кауфманом.

Но зашедшие в Платинум средства "Украэроруха" позволили банку сделать перечисление практически на такую же сумму в Проминвестбанк, дочернюю структуру российского государственного Внешэкономбанка, который входит в санкционный список США.

"По информации членов банковского комитета, именно в Нацбанке настояли, чтобы обязательства Платинума перед россиянами были закрыты перед тем, как банк рухнет. Поэтому и закрыли глаза на организованный Кауфманом "заход" средств "Украэроруха". Дело в том, что между главой Нацбанка и ВЭБом уже достаточно давно сложились партнерские отношения. За последние два года банк неоднократно оказывался на грани потери платежеспособности, но помогать украинский "дочке" в Москве не хотели, так как ВЭБ испытывал большие финансовые трудности из-за закрытия западных рынков капитала. Проще было договориться с НБУ о выделении Проминвестбанку рефинансирования", — пишут "Вести". 

По словам народного депутата Игоря Луценко, есть информация, что в конце прошлого года Гонтарева несколько раз встречалась с новым главой ВЭБа, выпускником академии ФСБ Сергеем Горьковым. 

О возможном сговоре руководства ВЭБа и НБУ говорит и факт, что на должность председателя правления Проминвеста минувшим летом был делегирован довольно близкий к Екатерине Рожковой (читай к Валерии Гонтаревой) человек — замглавы украинского подразделения "Сбербанка России" Андрей Рожок.

Бывшие сослуживцы Екатерины Рожковой и Андрея Рожка по работе в банке "Аваль" и Эрсте Банке утверждают, что эту пару много лет связывают не только деловые отношения (на что, в частности, указывает отчество дочери Рожковой). "Рожок и Рожкова вместе работали в банке "Аваль", а затем он переехал за ней в Одессу, в Финбанк. Пока Рожкова трудилась в Платинуме, Рожок работал в другом российском госбанке — Сбербанке России", — поясняет Александр Дубинский.

В банковском комитете подозревают — закрыв долги перед россиянами средствами "Украэроруха", владельцы Платинума "отблагодарили" чиновников Нацбанка, не замечавших хищений и позволявших привлекать депозиты. В свою очередь нацбанковцы "получат долю" при продаже Проминвеста, которая сейчас согласовывается с Москвой.

 

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НБУ Сытник Гонтарева Украэрорух Внешэкономбанк Платинум Банк
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