Цинизм и безответственность. Порошенко рассказал, как блокада ОРДЛО расшатывает ситуацию в Украине

Президент Петр Порошенко заявил, что перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно оккупированными территориями на Донбассе стало дестабилизирующим фактором.

Об этом он сказал, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, сообщает УНИАН.

"Дестабилизирующим фактором в последние дни, к сожалению, стало и перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно оккупированными территориями и попытки полной их экономической блокады", — сказал Порошенко. При этом он отметил, что Украина сохраняет крайне ограниченные экономические связи с временно оккупированными территориями.

"Мы воплощаем стратегию восстановления территориальной целостности страны, возвращения Донбасса в Украину, и возвращения Украины на Донбасс. И именно исходя из этой стратегии, и только поэтому, мы сохраняем крайне ограниченные и очень лимитированные экономические отношения. Подчеркиваю, это не торговля с оккупантами, это сотрудничество с теми предприятиями, которые, находясь на оккупированной территории, все же смогли остаться в правовом поле Украины", — сказал президент.

Он также подчеркнул, что хорошо понимает эмоции многих украинцев, которые искренне поддерживают эту акцию.

"И эта эмоция является довольно естественной для общества, уставшего от годов войны. Но тем политиканам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прощу их цинизма и безответственности. В результате их действий правительство вчера было вынуждено ввести чрезвычайные меры в энергетике", — отметил также глава государства.

Напомним, в конце января воины АТО и некоторые нардепы инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года. По данным компании — оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго", существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) можно использовать в течение 40 дней.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, которое предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.