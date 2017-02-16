Угрозы энергобезопасности Украины. СНБО поручил Кабмину временно прекратить экспорт антрацита

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры" от 16 февраля.

Об этом говорится в решении ведомства, утвержденном президентским указом (№37/2017), пишет УНИАН.

В частности, Совет поручил Кабмину временно прекратить экспорт антрацита, документ вступает в силу со дня его опубликования.

"Кабинету министров безотлагательно принять исчерпывающие меры по диверсификации источников поставки угля в Украину и созданию резерва энергетического угля", — отметили журналисты.

Также правительству поручено безотлагательно принять меры по нейтрализации угроз энергбезопасности страны, утвердить порядок перемещения товаров в или из зоны АТО и перечень товаров, запрещенных для перемещения, а также внедрить план действий по усилению борьбы с незаконным их перемещением.

Кроме того, Кабмин обязан организовать в районе проведения спецоперации ремонт поврежденной транспортной инфраструктуры (мостов, железнодорожных переходов и тому подобное).

Напомним, с 16 февраля в Украине вступило в силу распоряжение правительства о чрезвычайном положении в энергетике страны из-за блокады на Донбассе. Узнать больше о документе можно здесь.