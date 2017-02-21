Бронетанковая и оптико-электронная сферы. На IDEX-2017 Украина подписала важные документы

В рамках международной военной выставке IDEX-2017, которая проходит в ОАЭ, делегация Государственного концерна "Укроборонпром" подписала ряд новых экспортных договоренностей и заключила Меморандумы о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Также представители "Укроборонпрома" подписали меморандумы о сотрудничестве в первый день работы IDEX-2017.

Сообщается, что большинство договоренностей заключено в сфере бронетанковой и оптико-электронной техники.

Напомним, в ОАЭ Украина показала беспилотный БТР "Фантом" с противотанковым комплексом.