Нацбанк укрепил гривну: доллар подешевел на семь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2835,6578 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на семь копеек.
Официальный курс гривны на 23 февраля:
100 долларов — 2697,2870 грн (22 февраля — 2704,2536);
100 евро — 2835,6578 грн (2849,4720);
10 рублей — 4,6929 грн (4,6739).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.