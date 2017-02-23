Против абсурда во время войны. Почему активисты блокируют оккупированный Донбасс

Товарная блокада Украиной оккупированных территорий Донбасса — это попытка подорвать экономику непризнанных "республик", ведущих против нее войну.

Об этом президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой рассказал в комментарии "Главреду".

"Во время войны никакой торговли между воюющими сторонами быть не может. Если продавать товары своему противнику, то, во-первых, это будет поддержкой его материальными ресурсами, необходимыми и для его населения, и для его армии. Во-вторых, проблематично требовать от врага платежей за предоставленные товары. Если, к примеру, противник перестанет платить по счетам, то как вы будете требовать с него деньги? В таких условиях можно только атаковать противника, больше ничего", — говорит экономический эксперт.

"Торговля между противниками во время войны — это просто абсурд. Такая торговля не имеет ни смысла, ни формы, — подчеркнул он. — Кроме того, все разговоры о том, что Украине необходим уголь с Донбасса — это демагогия и ширма. Ведь тепловые электростанции могут работать и на угле, и на мазуте, и на газе, и на других материалах".

"К тому же, во время войны может быть не торговля, а только контрабанда. Безусловно, движение определенных товаров и услуг идет партизанскими или другими методами, но это — контрабанда. Известно, что во время Второй мировой войны на рынках Киева можно было обменять бриллианты на буханку хлеба, но это же не торговля", — напомнил экс-министр.

"Одним словом, если идет широкая торговля с противником, то таким образом происходит укрепление квазиреспублик нами же самими. Если остановить товарный поток, ограничить доступ всех товаров на оккупированные территории, в том числе тех товаров, которые идут на нужды группировок боевиков, то эта "ЛуганДонская республика" быстро "сдуется" и усохнет. Ведь она не сможет существовать как самостоятельное квазигосударственное образование, самостоятельная экономическая система, самодостаточное хозяйство", — говорит президент Центра рыночных реформ.

"К тому же, как боевики могут стрелять по нам, если Украина является покупателем их угля? Это просто абсурд — стрелять по своему покупателю и разрушать рынки, без которых ты не существуешь. Кому в мире нужен этот уголь с Донбасса? Никому. Даже России. Потому торговля между воюющими сторонами — полнейшая ерунда, которая ведет только к увеличению потерь и продолжению конфликта", — поделился мнением экономист.

"Расширение масштабов этой акции до блокады торговли с Россией вполне вписывается в ту логику, о которой речь шла выше. Нельзя торговать с противником! Что такое торговля? Это, в том числе, согласование цены между сторонами. А как это можно согласовать со стороной, с который нет никаких контактов? Поэтому любое ограничение торговли, финансовых расчетов и платежей, инвестиций и т.д., обслуживание долгов РФ — все это необходимо приостановить, пока она не прекратит агрессию против Украины и не освободит оккупированные территории, включая Крым. Нужно занять такую позицию и заявить о ней — хуже от этого уже не будет. Если одно государство отказывается возвращать другому долг, тогда могут начаться войны. Но между Украиной и Россией и так идет война. Потому необходимо прекратить отношения, остановить финансовые и торговые отношения. Иначе Россия так ничего и не поймет и будет считать украинцев лохами", — подытожил Владимир Лановой.

Напомним, активисты блокады выдвинули требования премьеру Гройсману: пересмотрят перечень товаров, которые пропускаются через линию разграничения, но требуют освобождения украинских пленных и принятия закона об оккупированных территориях.