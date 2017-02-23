Депутаты обвиняют Коболева в 3-миллиардных убытках и инициируют его отставку

Народные депутаты парламентской коалиции, которые входят в межфракционное депутатское объединение "Депутатский контроль", инициируют отставку председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева

Об этом сегодня на пресс-конференции в Верховной Раде заявили 7 народных депутатов межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль", сообщает его пресс-служба.

Коболева обвиняют в провалах в работе, увеличении тарифов на газ и 3-миллиардных убытках для государства и его граждан от операций с закупкой природного газа. Инициативу увольнения Коболева письменно поддержали 20 депутатов из разных фракций и внефракционные.

Депутаты убеждены, что "деятельность Андрея Коболева на должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" несет угрозу отечественной экономике и способствует обнищанию украинцев". По их мнению, "именно из-за "эффективного" управления Коболева выросли цены на газ для всех категорий потребителей и нанесены многомиллиардные убытки, в частности, в операциях по закупке газа для Украины в прошлом году".

"Тарифы напрямую зависят от цены на газ. А господин Коболев сознательно не захотел закупить газ в Европе во втором квартале прошлого года, когда там были самые низкие цены — от 180 долларов за кубометр. Зато позже "Нафтогаз Украины" сознательно приобрел природный газ на 30-40 долларов дороже — в период наибольших цен. Это привело к необоснованной переплате трех миллиардов гривен из кармана украинцев. Был ли это непрофессионализм или какая-то материальная заинтересованность руководителя "Нафтогаза", в любом случае такой человек не может возглавлять стратегическую национальную компанию", — акцентировал представитель межфракционного объединения "Депутатский контроль" Максим Поляков.

Народные депутаты также заявили о тайных переговорах Андрея Коболева с руководством "Газпрома" по поводу закупки российского газа, причем по более высокой цене, чем это можно было сделать раньше в Европе. По их словам, представители "Газпрома" неоднократно приезжали в Киев на переговоры с Коболевым. Депутаты считают "недопустимым проводить любые переговоры с агрессором во время войны" и предполагают "наличие материальной заинтересованности псевдо-реформаторов из "Нафтогаза" в договоренностях с россиянами вместо европейцев". Нардеп Виталий Куприй провел здесь аналогию с торговлей углем с ОРДЛО, которая стоила украинцам 10 млрд грн убытков.

Депутаты обратились к премьер-министру и правительству Украины по поводу срочной проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий и немедленного отстранения Коболева с должности. На пресс-конференции также отмечалось, что правоохранительные органы блокируют расследование трех уголовных дел в отношении Коболева.

Народный депутат Михаил Головко заявил также о злоупотреблениях в руководстве еще одной государственной компании, которую контролирует "Нафтогаз" и ее руководитель — "Укргаздобыча". "Государственная аудиторская служба сообщила, что они четыре раза пытались провести проверку финансовой деятельности "Укргазвидобування", но они не дали им это сделать. Мы требуем от правительства взять под контроль " Укргазвидобування ", устранить ее руководство во главе с Прохоренко, а саму структуру надо ликвидировать, поскольку они наносят огромный ущерб украинской экономике", — считает он.

Депутаты также возмутились тем, что "на фоне провалов в работе менеджмент государственного "Нафтогаза Украины" установил себе необоснованно высокие зарплаты с эксклюзивным социальным пакетом, который включает разнообразные блага". В СМИ сообщалось, что заработная плата руководителя НАК "Нафтогаз Украины" составляет до 3 миллионов гривен ежемесячно. Также Коболев собирался приобрести служебный автомобиль за 5 миллионов гривень, но был вынужден отказаться от этого после скандала.